Duas pessoas são executadas em Caraúbas

Duas pessoas foram executadas com vários tiros de pistola calibre 380 e espingarda calibre 12 na rodovia RN-117, entre Caraúbas e Olho D'água dos Borges, na tarde desta terça-feira (11).Os crimes podem ter relação com a morte do agricultor Antônio Teixeira Linhares, 60 anos, o "Antônio de Ernandes", morto na madrugada do dia 18 de outubro deste ano, na zona rural de Olho D'água dos Borges, com tiros de espingarda calibre 12. "Antônio de Ernandes" era conhecido na região como um dos principais coiteiros da quadrilha liderada por Francisco Valdetário Carneiro.Um dos corpos encontrados na tarde de ontem à margem da RN-117 era do agricultor José Ivan Rodrigues, 50 anos, pai de um dos suspeitos de envolvimento com a morte de "Antônio de Ernandes". O outro corpo era do também agricultor Edmilson Gomes de Paula, 49 anos. Os dois moravam no assentamento Maravilha, zona rural de Caraúbas, mesmo lugar onde morava "Antônio de Ernandes".Os dois passaram a manhã em Caraúbas e por volta das 12h o agricultor José Ivan Rodrigues saiu em sua motocicleta Titan com destino ao assentamento onde morava. Edmilson Gomes estava na cidade e pediu uma carona ao amigo, já que morava no mesmo lugar.Nas proximidades da entrada para o sítio São José, depois do Motel Fazenda, os dois teriam sido abordados e assassinados. A maior parte dos tiros acertou as cabeças das vítimas. Os corpos ficaram caídos à margem da estrada."Quando nossa equipe foi ao local encontrou os dois corpos com muitas perfurações pelo corpo, de pistola 380 mm e espingarda 12", disse uma policial. Nenhum dos dois tinha passagem pela polícia, e de acordo com moradores eram conhecidos em Caraúbas como pessoas de bem.Dias depois do assassinato de "Antônio de Ernandes", o agricultor José Ivan levou o seu filho, conhecido como 'Nenzinho', para se apresentar na delegacia de polícia. Depois de ouvido, ele foi liberado para responder ao processo em liberdade.A delegada de Caraúbas, Sheyla Maria, não comentou o crime porque estava em outra diligência na região Oeste, já que responde pelas delegacias de outros municípios.Os peritos do Instituto Técnico e Científico de Polícia (ITEP) em Mossoró foram até o local em que os corpos foram encontrados e fizeram a remoção dos cadáveres. O sepultamento de ambos acontece hoje, em Caraúbas.

* Fonte: Jornal de Fato.