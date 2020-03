PF flagra poloneses com malas impregnadas de cocaína

Fotos: Divulgação / PF Policiais Federais prenderam os poloneses na madrugada desta terça-feira (17) em Parnamirim.

Acostumados a encontrar drogas camufladas em bagagens, comumente costuradas dentro de sacos plásticos, desta vez os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes que procediam uma fiscalização de rotina na área de embarque internacional, ficaram surpresos quando o raio X detectou uma certa substância impregnada nas laterais e no fundo das malas do casal.Levados para a sala da Polícia Federal no aeroporto, a bagagem foi aberta e ao ser rasgado o forro de todas elas os policiais se depararam com fragmentos de um pó branco aparentemente dissolvido ou colado num material de cor escura, parecendo carvão petrificado, além de exalar um forte odor. Utilizando o narcoteste, logo veio a comprovação das suspeitas: tratava-se de cocaína.Presos em flagrante e conduzidos para a Superintendência da PF, onde foram autuados e incursos na Lei 11.343/06, os acusados, que podem pegar até 15 anos de prisão por tráfico internacional de drogas, apresentaram suas versões.O homem disse que no exterior foi contratado por um desconhecido e que receberia 5.000 euros para viajar até o Brasil e pegar duas malas que lhes seriam entregues em um hotel de Tibau do Sul, mas alegou não saber o que tinha no seu interior.Já a mulher, quando interrogada, afirmou também que não sabia que estava levando droga na bagagem e que só aceitou receber as malas das mãos de estranhos no mesmo hotel, “porque as suas teriam sido danificadas durante a viagem ao Brasil”.Esta é a primeira apreensão de cocaína que a Polícia Federal faz este ano no Aeroporto Augusto Severo, mas devido ao modo inusitado como a droga foi encontrada só após ser devidamente separada e analisada é que poderá ser divulgado o seu peso real.