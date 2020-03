Sesap fará acordo o Ministério do Trabalho para pagar terceirizados

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), através da sua assessoria jurídica, consultou a Controladoria Geral do Estado (CGE) para providenciar uma maneira de pagar os funcionários da A&G Locação de Mão de Obra, que não recebem há três meses.

Segundo a assessora jurídica, Ana Camila Lima, a CGE recomendou que a secretaria firmasse um acordo com o Ministério Público do Trabalho, antes de fazer o repasse para as contas bancárias dos funcionários.

“Essa ação tem força normativa, casos ocorra alguma reclamação trabalhista”, disse à assessora que tentará uma audiência com o Ministério do Trabalho ainda nesta terça-feira (17). A perspectiva da Sesap é que até esta quarta-feira (17) os salários sejam pagos.