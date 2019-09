“Fui apunhalado pelas costas”, afirma técnico demitido do Real Independente Jason Vieira diz que direção do Real Independente não trabalha com profissionalismo

Em entrevista à Rádio Caicó AM, na manhã desta terça-feira (27), o técnico demitido do Real Sociedade Independente, Jasón Vieira, disse que se sentiu apunhalado pela direção e membros da comissão técnica do clube de Jardim de Piranhas. “Sinto-me apunhalado pelas costas, até por pessoas que eu coloquei lá”, disse o técnico, sem citar nomes.



Segundo Jasón, as condições de trabalho não eram as que ele desejava. “Existem alguns problemas lá, mas a direção faz vista grossa. Tá faltando profissionalismo, mas acredito que eles vão pegar isso com o tempo”, ressaltou.



“Queria um projeto, mas a direção queria outro. Tudo que eu pedia de contratação, eles faziam o contrário”, acrescentou.



Sobre a insastifação da torcida e da direção do clube com a não escalação dos pratas da casa no jogos, foi enfático: “Jogar campeonato profissional é uma coisa, amador é outra. Falei pra direção que os pratas da casa precisavam ser trabalhados primeiro”.



Jasón disse que viu com naturalidade a demissão. “Dentro do profissionalismo é natural, imagine com o amadorismo daqui”, alfinetou.



Sobre seu futuro profissional, o técnico revelou que está aberto a novas propostas e continua com o trabalho na escolinha de futebol que mantém em Caicó.