Esse é o momento do gás natural, acredita Paulo Alexandre

Vlademir Alexandre Crescimento dos últimos anos é comparável à decada de 70, defende Paulo Alexandre

Durante a Sétima Sabatina Nominuto,ele comparou os últimos anos com a década de 70, quando ainda não havia tecnologia que permitisse utilizar o gás natural.Para Paulo Alexandre, o transporte terrestre, por meio de tubulações, e intercontinental, com o gás liquefeito, são novas tecnologias que têm otimizado o aproveitamento do combustível. A boa fase coincide com a descoberta de novas jazidas de gás natural no Brasil.“Esse é um início, e é um início sem volta”, declarou, otimista.