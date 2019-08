Sejuc afasta agente que matou detento no presídio provisório Cláudio Rodrigues de Souza está proibido de entrar nas dependências do presídio provisório por um período de 60 dias.

A Comissão Especial de Processos Administrativos (Cepa) da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) resolveu afastar o agente penitenciário Cláudio Rodrigues de Souza por um período de 60 dias. O agente matou o detento Éderson Santos Amorim no sábado (17), dentro do presídio provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes, na zona Norte de Natal.



A portaria que determina o afastamento preventivo é assinada pelo presidente da Cepa, Erivan Leite Fernandes, e foi publicada na edição desta terça-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE).



O documento diz que a Cepa resolveu “afastar preventivamente, por um período de 60 dias, sem prejuízo da remuneração, o agente penitenciário Cláudio Rodrigues de Souza (...), enquanto responde ao Processo Administrativo Disciplinar n° 002/2009”. Esse processo foi instaurado pela Cepa nesta segunda-feira (19).



A portaria frisa que está proibida, “sob qualquer pretexto, a entrada ou permanência do agente nas dependências da Cadeia Publica de Natal (Presídio Provisório), onde o mesmo atualmente está lotado, enquanto durar o afastamento preventivo”.