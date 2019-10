Com o novo salário só dá para comprar duas cestas básicas No Rio Grande do Norte quase 1 milhão de pessoas serão beneficiada com o aumento.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos

(Dieese), com o novo salário mínimo, no valor de R$ 465 é possível comprar o equivalente a 2,18 cestas básicas.



No Rio Grande do Norte, 984.516 pessoas receberão o pagamento com o novo valor, o que representa um gasto adicional anual de R$ 156.784.173. O Dieese ainda enfatizou o reajuste de 132,50%, que o salário vem tendo desde 2000, quando valia R$ 200.