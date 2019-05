Críticas à antiga administração e emoção marcaram a posse de Micarla de Sousa

Fotos: Vlademir Alexandre “Esse é momento de maior emoção da minha vida pública”

Na cerimônia presidida pelo vereador reeleito Dickson Nasser (PSB), atual presidente da Câmara Municipal de Natal, líderes dos partidos que apoiaram Micarla estiveram presentes ao evento. Entre eles, o senador José Agripino (DEM), o deputado estadual Robinson Faria (PMN), os deputados federais João Maia (PR), Rogério Marinho (PSB), Felipe Maia (DEM) e a senadora Rosalba Ciarlini (DEM), todos lembrados durante o discurso da prefeita de Natal.“Uma palavra sincera de agradecimento aos partidos que somaram comigo na formação da grande aliança política que construimos para a difícil luta que travamos e para formação democrática do nosso governo”, ressaltou Micarla de Sousa.A antiga administração foi citada algumas vezes pela prefeita, sempre em tom de crítica e descontentamento, ressaltando os problemas que encontrará pela frente. “Que não aceitemos mais a repetição de alguns irreparáveis e inconcebíveis erros do presente, como no caso da saúde pública, onde o descaso triunfou sobre a pobreza e a simplicidade dos mais carentes”.A prefeita não parou por aí e reforçou as críticas contra a antiga administração. “A triste realidade atual, eu prometo, vai mudar, até porque só serei uma prefeita realizada quando essa realidade atual for apenas parte de uma história antiga na nossa cidade e da qual não sentiremos nenhuma saudade”, disse Micarla.No evento também estiveram presentes os 21 vereadores empossados na tarde desta quinta-feira (1º), além de autoridades militares e o arcepisbo de Natal, Dom Matias.

Emoção

O discurso da prefeita de Natal também foi marcado por momentos de muita emoção. Ao agradecer à família, nomeando a cada um de forma especial, Micarla teve dificuldades de continuar suas palavras quando se referiu ao pai, o ex-senador Carlos Alberto.“Pai, saiba que farei tudo o que estiver ao meu alcance para honrar o nosso compromisso com o povo. Com isso, tenho certeza de que estarei fazendo você, onde estiver, mais feliz e mais realizado”.

Transmissão de cargo

Depois do Teatro Alberto Maranhã, a prefeita de Natal, Micarla de Sousa seguiu em carro aberto, ao lado dos principais líderes políticos que trabalharam em prol da eleição da pevista, para o Palácio Felipe Camarão.No local, o prefeito Carlos Eduardo (PSB) aguardava ao lado de toda sua equipe para transferir a administração para Micarla de Sousa e para o vice-prefeito, Paulinho Freire. Correligionários, políticos e simpatizantes assistiram ao primeiro discurso da prefeita na sacada da sede da Prefeitura. “Parece um sonho estar aqui no Palácio Felipe Camarão”, disse a prefeita.No local, Micarla voltou a criticar a administração de Carlos Eduardo, sendo bastante aplaudida pelo público presente.“Eu sei que temos que recuperar a saúde, limpar o lixo da cidade, dar segurança ao povo que não agüenta mais tanto descaso. Mas, a partir de agora, a prefeitura vai estar nas mãos de uma mulher valente que não tem medo de trabalho, nem de cara feia. E vai colocar tudo em ordem contanto com a parceria daqueles que a elegeram para melhorar a capital potiguar”.