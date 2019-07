Polícia apreende uma adolescente e uma criança acusadas de furto em Capim Macio Menores pulam muro da casa e roubam um celular, um conjunto de maquiagem e um perfume, porém são pegas pela polícia na fuga.

Uma adolescente e uma criança foram apreendidas pela polícia no começo desta tarde no bairro de Capim Macio acusadas de roubo. Elas teriam pulado o muro de uma casa e roubado um celular, um perfume e um estojo de maquiagem.



Ao serem vistas pelos donos da residência, as meninas fugiram pulando o muro da casa, mas foram seguidas e apreendidas por uma viatura da polícia que passava pelo local.



As duas foram conduzidas para a Delegacia Especializada de Atendimento ao Adolescente Infrator (Dea) e os itens foram devolvidos a seus donos.