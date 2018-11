Luís Maranhão enfrenta o Corinthians Jogador do América está livre para partiicipar do jogo decisivo na última partida do Brasileiro da Série B

O jogador do América/RN, Luis Jhonnathan, mais conhecido como Maranhão, foi absolvido após decisão por maioria de votos da Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em sessão realizada nesta segunda-feira (24). O meio-campista foi denunciado após expulsão no dia 4 de novembro, em partida contra o Gama, pela trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.



O jogador do time norte-riograndense cumpriu suspensão automática no jogo contra o Bragantino, que acabou empatado sem gols. Com a absolvição, Maranhão poderá estar em campo na última partida da equipe no Brasileiro da Série B, diante do Corinthians, no Rio Grande do Norte, no dia 29 de novembro.



O América-RN chega à última rodada do Campeonato Brasileiro da Série-B correndo sérios riscos de ser rebaixado. Com 43 pontos e a um ponto da zona de rebaixamento, o time do técnico Ruy Santos terá um compromisso difícil pela frente ao enfrentar o Corinthians, já campeão da Série B do Brasileiro de 2008.



Entenda o caso:



De acordo com a súmula do árbitro Leandro Vuaden, Jhonnathan desferiu um carrinho lateral atingindo as pernas de seu adversário. Pela jogada, ele recebeu diretamente o cartão vermelho. Já o atingindo recebeu atendimento médico e retornou oa campo. O lance aconteceu aos seis minutos do segundo tempo.



Em virtude de sua expulsão, Luiz Jhonnathan G de Oliveira foi denunciado no artigo 254(Praticar jogada violenta) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A pena prevista neste artigo é duas a seis partidas de suspensão.



