Ministro da Agricultura confirma linha de crédito de R$ 1 bilhão para produtor rural

O ministro da Agricultura Reinhold Stephanes assegurou hoje (5) que será criada linha de crédito do Banco do Brasil no valor de R$ 1 bilhão para financiamento do Crédito do Produtor Rural (CPR).



O recurso faz parte dos R$ 2,6 bilhões liberados na semana passada, pelo Conselho Monetário Nacional, para financiar a produção agrícola.



Stephanes garantiu também que a agricultura terá R$ 4 bilhões no Orçamento de 2009 para apoio à comercialização, sendo que R$ 1,5 bilhão desse total será para garantia do preço mínimo.