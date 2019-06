Soldado PM mata a mulher e se suicida em Mossoró

O soldado da Polícia Militar de Mossoró Edmilson Fernandes Cavalcante da Silveira, de 29 anos, assassinou a mulher dele, a dona-de-casa Sonaly Sandja Oliveira Silva, 24, com três tiros e depois se matou com um tiro na boca. Os crimes foram cometidos na tarde desta terça-feira (6) na casa deles, em Mossoró. Os dois, que eram casados havia cinco anos, discutiram porque ela estava tentando ir embora de casa. Na hora do crime, ele estava trabalhando.De acordo com testemunhas, por volta das 14h, o policial estava fazendo o patrulhamento ostensivo pela cidade quando recebeu uma ligação em seu celular. Era uma pessoa avisando que Sonaly estava com as coisas prontas para sair de casa, que fica situada na Rua Antônio Delmiro de Medeiros, 3768, bairro Alto da Conceição.O militar, que trabalha na Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) avisou ao seu parceiro que precisava resolver um problema em casa. Ele parou a moto em frente à casa vizinha e deparou-se com um carro de mudança estacionado.Sonaly já havia arrumado suas coisas em uma caminhonete tipo F-4000, quando o marido retornou.Ainda de acordo com testemunhas, os dois chegaram a discutir com tom de voz alterado. Enquanto isso, o outro policial que acompanhava Silveira esperava do lado de fora da residência. Repentinamente, foram efetuados quatro disparos. Foi neste momento que o outro PM entrou na casa para intervir, mas Sonaly já estava caída na porta da cozinha e Silveira efetuou outro disparo, este contra sua cabeça, atingindo a boca. O projétil atravessou e saiu na orelha.Dentro da casa, havia apenas Sonaly, Silveira e os dois filhos do casal, um garotinho de três anos e outro com quatro. As crianças presenciaram tudo e entraram em estado de choque. A vítima ainda tentou fugir pelos fundos, mas foi atingida por três, dos quatro disparos efetuados pelo militar.A arma usada para o crime pertence à corporação, segundo atestou o comandante do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) de Mossoró, tenente-coronel Elias Cândido de Araújo. "Ele veio num veículo militar e usou a arma da corporação para cometer o crime", revelou o comandante.Uma unidade do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) ainda foi acionada para socorrer as vítimas, mas quando a equipe médica chegou ao local os dois já estavam mortos. A partir daí, o local do crime foi isolado pela Polícia Militar até a chegada do Instituto Técnico-científico de Polícia.A equipe técnica chegou por volta das 15h30 e passou quase uma hora no interior da residência. Além dos curiosos, a cena do crime atraiu uma verdadeira multidão de policiais militares e civis. Tinha policial a serviço e à paisana por todos os lados - até quem estava de folga.

PM tinha histórico de violência

O crime chocou a maioria das pessoas que moravam próximo às vítimas, mas uma boa parte afirma que já era previsível a atitude do soldado Silveira, como era conhecido na corporação.Segundo o pai da vítima, o agricultor Francisco Duarte, mais conhecido como "Chiquinho", ele já teria tentado intervir diversas vezes, pedindo que a filha se separasse do policial. "Eu sabia que uma coisa dessas iria acontecer a qualquer hora. Quando soube que ele estava batendo nela, fui atrás para conversar, mas ele era um cara muito 'fechadão' e não quis conversa", revela Chiquinho.Ainda segundo o pai da vítima, Sonaly reclamava constante das agressões e do comportamento rude do seu marido. "Ela dizia que de vez em quando acordava no meio da noite com uma arma apontada para sua cabeça", revela Chiquinho, que por várias vezes tentou aconselhar a filha. "Eu dizia: minha filha, deixe esse homem. É o melhor que você poderia fazer. Mas ela não conseguia. Era muito difícil", acrescenta.Apesar do histórico de agressividade, não havia nenhum tipo de denúncia formal contra o policial militar."O comando desconhecia qualquer desavença que existisse com ele no âmbito familiar. Eu tive conversando com policiais que trabalhavam com ele na Rocam e eles disseram que ele já comentava que seu relacionamento com a esposa não andava muito bem, mas ninguém esperava que uma coisa dessa poderia acontecer", destacou o tenente-coronel Elias Cândido de Araújo.Já a delegada Cristiane Magalhães, responsável pela Especializada na Defesa e Amparo da Mulher (DEAM), destacou que no âmbito civil também não havia denúncia. "O pai dela já tinha orientado para que ela procurasse a delegacia para denunciar, mas ela não fez. Não tinha nenhuma denúncia contra ele", reforça a delegada da Mulher.A jovem chegou a procurar um veículo de comunicação da cidade para pedir ajuda, mas não teve coragem de dar entrevista e denunciar o marido. Ela alegou que tinha medo de morrer, o que de fato, acabou acontecendo. A Polícia Civil já foi informada sobre estes fatos e vai acrescentar esta informação à investigação.

* Com informações do Jornal de Fato.