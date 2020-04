Raniere pede que Micarla remaneje verbas para a Saúde

Elpídio Junior Raniere quer diminuição de verbas de publicidade da Prefeitura.

De acordo com o vereador de oposição, a verba de publicidade da Prefeitura está prevista para R$ 12 milhões. A proposta do parlamentar é que o valor seja diminuído para R$ 8 milhões e, os R$ 4 milhões restantes, sejam destinados para a área da Saúde do município.“É o mesmo valor (R$ 8 milhões) que foi determinado durante os últimos anos da administração passada. Devido à crise na Saúde, que está em calamidade, e à própria bandeira (da Saúde) que levantou a prefeita, é interessante propormos essa alteração”, disse o vereador, propondo uma reunião entre os parlamentares e a prefeita.Após a proposta do vereador Raniere Barbosa, o vereador Ney Júnior (DEM) – aliado de Micarla – propôs um desafio ao parlamentar do PRB: fazem a reunião com Micarla e propõem a diminuição da verba de publicidade se a Câmara enviar um ofício com o mesmo pedido para o Governo Federal, “até para o vice-presidente José Alencar (PRB), do partido do vereador Raniere”.A verba da publicidade institucional foi um dos pontos mais debatidos durante a gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo (PSB), do qual Raniere Barbosa foi secretário, e outro ponto também bastante discutido voltou a ser abordado pelo próprio Raniere, que é a questão da árvore de Natal.No entendimento de Raniere, é necessário que a árvore seja mantida no local e, ao contrário do que é comentando, não sejam utilizados R$ 5 milhões para a construção de um monumento no local. “Esse dinheiro também deveria ser destinado para a Saúde, que é a prioridade”, afirmou.O membro do PRB acredita que é o momento “da Câmara se unir e demonstrar maturidade política”.