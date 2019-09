Poste cai e obstrui trânsito na Via Costeira Poste caiu após ser atingido por uma Saveiro na manhã desta quarta-feira. Condutor alegou falha mecânica no veículo.

Um poste obstrui neste momento o fluxo de veículos na Via Costeira neste momento. O poste caiu após ser atingido por uma Saveiro de placas MML-7976 por volta das 10h20 desta quarta-feira (28).



Na queda, o poste acabou obstruindo três das quatro faixas da Via Costeira à altura do hotel Serhs. A Companhia de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) orienta aos motoristas que evitem trafegar pela Via, onde já se registra congestionamento.



O motorista da Saveiro, Fabiano Araújo, alegou que uma falha mecânica fez com que ele perdesse o controle do veículo e colidisse contra o poste. Ele sofreu apenas escoriações leves.



A Cosern já foi acionada e deve retirar o poste da Via nas próximas horas.