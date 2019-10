Dickson Nasser será reeleito para o comando da Fecam/RN na sexta-feira

Vlademir Alexandre Dickson continua no comando da Fecam

Desde a sua criação em 2005, a Fecam é comandada pelo presidente da Câmara de Natal, com Rogério Marinho (PSB) sendo o primeiro presidente e Dickson Nasser ocupando a vaga após a eleição do ex-vereador para a Câmara Federal. O motivo é a força financeira da CMN, que banca a maior parte dos custos da instituição.Entre as principais atividades da Fecam estão os cursos de capacitação aos novos vereadores e a funcionários, e a instalação de Telecentros em diversos municípios do estado, dentro do programa de Inclusão Digital proposto pela instituição.Até 2008, mais de 80 Telecentros já haviam sido instalados pelo interior e na capital do estado, disponibilizando cursos de informática e acesso à Internet à população. Os computadores são adquiridos através de uma parceria com o Banco do Brasil, que cede máquinas seminovas da própria instituição à medida que vão sendo substituídas, além do auxílio na aquisição de equipamentos novos.A eleição de Dickson Nasser ocorre às 10h, na sede da Fecam, em Natal.