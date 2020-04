Começa amanhã mais um Torneio Magistral de Xadrez

O Magistral terá lugar na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras (Rua Mipibu, Petrópolis - ao lado da E E Augusto Severo). O torneio segue até a tarde da Terça-Feira de Carnaval, com disputas nos grupos A, B e C (que terão "rating" nacional - válido pela Confederação Brasileira de Xadrez, CBX - e internacional - válido pela Federação Internacional de Xadrez, FIDE) e Open (válido pelo "rating" nacional da CBX).A ideia do evento - onde só participam enxadristas convidados pelos organizadores - é promover intercâmbio entre enxadristas potiguares e visitantes, pemitindo obter e movimentar dos "ratings".A premiação será em troféus aos campeões de cada categoria; medalhas e certificados de participação para os três primeiros colocados em cada categoria. Em algumas categorias os certificados de participação vão abranger até o décimo colocado; e em outras categorias haverá premiação especial em dinheiro.A abertura será na tarde desta sexta (20.02), seguindo-se a primeira de uma série de nove rodadas - até a segunda (23.02) estão programadas rodadas à tarde e à noite; na terça (24.02) a rodada final será pela manhã, e à tarde haverá o encerramento.