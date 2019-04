Câmara poderá contestar Senado no Supremo, diz Chinaglia Garibaldi disse que iria recorrer à Justiça para que PEC dos Vereadores seja promulgada.

Caso o Senado ingresse com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que a Câmara promulgue a Proposta de Emenda à Constituição 20/08, que aumenta o número de vereadores no país, a Câmara - que não aceitou participar da promulgação - "não terá outra alternativa" senão contestar os argumentos do Senado no Supremo. Quem garante é o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT/SP). A PEC foi aprovada pelo Senado na madrugada da quinta-feira (18).



Na tarde da quinta-feira (18), Chinaglia afirmou ter sido informado do recurso, por telefone, pelo presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB). Em resposta a Garibaldi, Chinaglia disse que a Mesa da Câmara havia sido fiel à decisão do Plenário, que condicionou a ampliação do número de vereadores a uma redução de despesas nos legislativos municipais.



Em sua opinião, a Câmara não pode ser obrigada a participar da promulgação da proposta, que foi apenas parcialmente aprovada pelo Senado.



O presidente da Câmara admitiu que já ocorreram casos em que propostas de emenda à Constituição foram parcialmente promulgadas. Ele alertou, porém, para a necessidade de uma ação conjunta das duas Casas.



“Há precedentes, mas isso não obriga que uma Casa concorde com a outra”, afirmou Chinaglia.