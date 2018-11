Sport derrota Atlético-MG com três gols no final da partida O rubro-negro assume novamente a 11ª colocação e o Atlético-MG cai para a 12° lugar.

Sport e Atlético-MG fizeram um jogo curioso na Ilha do Retiro, na noite deste domingo. Até os 37 minutos do segundo tempo, a partida estava bastante monótona e sonolenta, mas em seis minutos os rubro-negros fizeram três gols e decretaram o placar de 3 a 0.



O zagueiro Durval abriu o placar com um golaço e o jovem garoto Ciro marcou os dois outros gols da vitória rubro-negra. O Sport agora passa o Atlético na tabela de classificação e soma 48 pontos, enquanto os mineiro estacionaram nos 47. O Sport assume novamente a 11ª colocação e o Atlético-MG cai para a 12° lugar.



Sport

Magrão, Igor (Junior Maranhão), César e Durval; Sidny, Fábio Gomes, Sandro Goiano, Fumagalli (Kássio) e Márcio Goiano; Carlinhos Bala (Ciro) e Roger.

Técnico: Nelsinho Batista



Atlético-MG

Edson, Sheslon, Leandro Almeida, Elton Felipe e Cesar Prates (Rafael Aguiar); Nen, Marcio Araujo, Elton e Renan Oliveira; Pedro Paulo (Beto) e Castillo (Petkovic).

Técnico: Marcelo oliveira



Data: 23/11/2008 (domingo)

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Árbitro: Arnoldo Vasconcelos Figarela (RO)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes (RO) e Aintol Farias da Silva (SE)

Público: 13.871

Renda: R$ 50.340,00



Com informações do UOL Esporte