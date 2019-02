Wilma de Faria diz que sofreu preconceito por ser mulher

Luana Ferreira: Há uma semana, quando a conselheira Adélia Sales foi escolhida presidente do Tribunal de Contas do Estado, ela considerou que seu maior desafio seria ser mulher entre seis homens. A senhora está há mais de 20 anos na vida pública, foi a primeira prefeita de Natal e a primeira governadora do Rio Grande do Norte. Diferente da futura presidente da TCE, a senhora é mulher entre 17 homens, contados apenas os secretários (só há uma mulher na equipe, a secretária de Esportes Magnólia Figueiredo). É difícil administrar num meio que ainda é predominantemente masculino?

Wilma de Faria:

Na classe política, a maior tendência é ter um percentual maior masculino. Precisamos ainda quebrar alguns preconceitos. Não é fácil. Já sofri muitos preconceitos na rua enquanto candidata e executiva. Mas há uma sutileza nessa discriminação. Temos que superar os preconceitos. Os homens dominam o Congresso, o legislativo estadual e municipal e o executivo estadual e municipal.