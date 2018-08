Vágner Araújo faz balanço positivo da visita de Wilma de Faria em Brasília

Vlademir Alexandre Vagner Araújo acredita que o RN conseguirá os R$ 130 milhões previstos na União.

De segunda a quarta-feira (3 a 5), a governadora percorreu os Ministérios da Justiça, Cultura, Integração Nacional, Saúde, Turismo, Ciência e Tecnologia e, de última hora, Casa Civil. A Infraero e a Secretaria Nacional de Habitação também foram visitadas.Para o secretário de Planejamento, que esteve presente em boa parte das reuniões, há um clima de “cautela” em Brasília com relação à liberação de verbas em 2009, porque ainda não se sabe qual será a dimensão dos reflexos da crise global no Brasil: com o desaquecimento da economia, o governo pode arrecadar menos impostos e reduzir os investimentos.Ele afirmou, no entanto, que as obras previstas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ficaram asseguradas para 2009. “Até agora não tivemos nenhum sinal de que as obras do PAC sejam atingidas. As nossas principais obras estão em pleno andamento aí no Estado, como a duplicação da BR 101 e o Aeroporto de São Gonçalo”, respondeu por e-mail ao

Ele comemorou a liberação de R$ 36 milhões pelo Ministério do Turismo, que será usado em duas obras: a construção da Estrada Parque de Pipa, que ligará, por via direta, a BR 101 à praia, e da Cidade Ilha de Santa Luzia, em Mossoró, que pretende ser um parque com espaço para laser, artes e ecologia.“Além de ser um grande atrativo para a cidade, já que Mossoró ainda não tem um parque, contribuirá também para melhorar o clima, reduzir a temperatura na cidade, por conta do verde, das árvores que serão cultivadas ali. O parque deverá incluir, ainda, um zoológico para visitação”, adiantou.A área de segurança também ganhou recursos: serão mais R$ 35 milhões, garantidos pela Justiça em reunião com o ministro Tarso Genro, para compra de armas, veículos, quadriciclos e capacitação para a melhoria da polícia do Estado, considerada uma das prioridades do governo Wilma.

Orçamento

Dos R$ 130 milhões previstos no Orçamento Geral da União, apenas R$ 60 milhões foram liberados até agora. O secretário prevê, no entanto, que o Estado conseguirá chegar perto da cifra. “As conversas da Governadora aqui com a ministra Dilma Rousseff com os demais Ministros resultaram no compromisso de liberação dos recursos restantes”, acredita.O braço direito de Lula trocou elogios com a governadora enquanto esteve na capital para apoiar a candidata a prefeita das duas, a deputada federal Fátima Bezerra (PT). Dilma Rousseff prometeu se empenhar na aceleração da liberação dos recursos até 2010, quando Wilma de Faria deixa o governo para tentar uma vaga no Senado.