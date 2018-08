Vagner Araújo garante que RN está apto a receber recursos das emendas

Vlademir Alexandre

Segundo informações repassados de assessores parlamentares de Brasília, o Rio Grande do Norte não estaria cadastrado no Sisconv, o que impossibilitaria o repasse dos recursos das emendas federais mesmo que o poder Executivo determinasse a liberação. No entanto, Vagner Araújo afirma que a informação não tem fundamento.“O governo e todos os seus projetos estão cadastrados, sim, no Sisconv, e fizemos isto bem antes do primeiro prazo para a realização do cadastro, que era 30 de outubro deste ano, e que foi adiado para 15 de novembro próximo. A pessoa que passou a informação deve estar totalmente desinformada ou usou de muita má fé”, respondeu o secretário.Apesar de estar cadastrado no Sisconv, o Rio Grande do Norte ainda não recebeu os recursos determinados pelas emendas coletivas de bancada ao Orçamento Geral da União para 2008. Os parlamentares e a própria governadora Wilma de Faria continuam buscando a liberação do dinheiro por parte do Governo Federal.