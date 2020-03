Rodada de fim de semana do Estadual ainda terá mais quatro jogos A rodada abre hoje com ASSU x Coríntians; amanhã, além de ABC x América, ainda tem Alecrim x Potiguar-MOS, Potyguar x Macau e Baraúnas x Santa Cruz

Além de ABC x América, a rodada deste fim de semana do Campeonato Potiguar ainda vai contar com mais quatro partidas: ASSU x Coríntians, Alecrim x Potiguar-MOS, Potyguar x Macau e Baraúnas x Santa Cruz



Um olho no Galo e outro "secando" ABC e Potyguar



Logo mais, às 17h (hora local), o ASSU recebe o Coríntians de Caicó no estádio Edgar Montenegro (Assu), com arbitragem de Antônio Rivelino.



Depois de uma rodada de folga, o "Camaleão do Vale" - terceiro colocado com 11 pontos - tem um olho na partida em si contra o "Galo do Seridó" (oitavo, com 5 pontos) e outro olho "secando" o Potyguar (quarto, com 11 pontos) e o ABC (segundo, com 13 pontos) - se o ASSU vencer, pode tomar o segundo lugar do ABC se o alvinegro e o Potyguar perderem seus respectivos jogos.



Mais três jogos no domingo



Amanhã (15.02), na preliminar do "jogo de nervos" no Machadão, o Alecrim recebe o Potiguar de Mossoró, às 15h. O Verdão quer e precisa sair da incômoda lanterna - é o último na classificação, com apenas um ponto; já o "Time Macho" mossoroense, com 10 pontos, é no momento o quinto colocado, e visa alcançar o ABC (para tanto, os com,andados de Miluir Macedo torcem para ABC, ASSU e Potyuar não saírem do canto). O jogo tem arbitragem de Lenilson de Lima.



O Potyguar, por sua vez, joga conra o Macau às 17h. O Macau quer, como o Alecrim, escapar das últimas posições, e se vencer pode alcançar o oitavo lugar (hoje ocupado pelo Coríntians); já o Potyguar - mesmo com a alta rotatividade de seus atletas - vem se apresentando como a surpresa do campeonato, quer chegar aos 14 pontos e ocupar o segundo lugar da tabela (hoje com o ABC). A arbitragem é de Antônio Márcio.



Por fim, em Mossoró tem Baraúnas x Santa Cruz, no estádio Leonardo Nogueira às 17h. O "Leão do Seridó" está em sexto com 10 pontos, e em tese pode alcançar o terceiro lugar - difícil é o líder isolado Santa Cruz, com 16 pontos e a fim de tomar mais distância, deixar. O árrbitro é Suelson Diógenes



O Real Independente folga nesta rodada.