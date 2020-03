Onda de assaltos em Fortaleza As saidinhas de banco aumentaram nos últimos dias em vários bairros da cidade, principalmente na Aldeota.

Faltando menos de duas semanas para o Carnaval, a Polícia enfrenta uma onda de assaltos nas ruas e avenidas de Fortaleza. Os ataques do tipo saidinha de banco são os mais comuns. Entre a manhã de terça-feira passada (10) e à tarde de ontem, foram registrados nove casos, a maioria no bairro da Aldeota, onde se concentra o maior número de agências bancárias.



Ontem à tarde, foram três crimes e somente em um deles os ladrões conseguiram roubar aproximadamente R$ 20 mil de um cliente do Banco do Brasil. A vítima (identidade preservada) havia sacado o dinheiro na agência do BB da Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona (Zona Oeste da Capital), e quando chegava em casa, na Barra do Ceará, foi abordada por dois homens em uma moto. Sob a mira das armas, viu-se obrigada a entregar o dinheiro sacado no banco.



Na tarde de terça-feira, uma das ações foi violenta. Um empresário havia retirado R$ 50 mil no BB da Avenida Santos Dumont. Ele seguia com uma filha em sua caminhonete Pajero, quando foi perseguido por quatro assaltantes em duas motos. Os bandidos estavam armados com pistolas e atiraram várias vezes, obrigando a vítima a parar já próximo da Avenida da Abolição. Ferido pelos estilhaços dos vidros de sua Pajero, o empresário foi obrigado a parar e entregar o dinheiro aos ladrões.



Entre 12h13 e 14h34, pouco mais de duas horas, da última terça-feira, quatro saidinhas mobilizaram a Polícia. Em duas delas, as suspeitas são de que os ladrões sejam os mesmos, ocupantes de uma moto modelo Twister, de cor preta e que trafega com a placa dobrada.



Comando



Diante da onda de assaltos, o comandante do Policiamento da Capital (CPC), coronel PM Sérgio Costa, reuniu-se em caráter de emergência com os majores comandantes de todas as companhias do 5º e 6º BPM e exigiu que eles fossem para as ruas fiscalizar pessoalmente o trabalho das suas equipes.



A determinação do comandante do CPC é para que todas as patrulhas e motopatrulhas das companhias, além das equipes do Ronda do Quarteirão, do Batalhão de Polícia de Choque (BpChoque), Canil, Cavalaria e da equipe Raio, abordem todas as motocicletas que estejam trafegando com dois ocupantes.



Ainda ontem à noite, a equipe Raio-08, comandada pelo cabo PM Edigildo, prendeu um homem que trafegava armado com um revólver calibre 38, nas proximidades do Conjunto Ceará (Zona Sul).



Minutos depois, a equipe Raio-02, do soldado Gomes, também prendeu outro homem armado a revólver, na Travessa Joaquim Pinto, no bairro Álvaro Weyne (Zona Leste).



Segundo explicações do coronel Sérgio Costa, os assaltantes mudaram de estratégia na hora dos assaltos. “Eles agora não atacam mais na saída do banco. Estão seguindo as pessoas e anunciam o roubo bem longe dali, no momento em que as pessoas chegam em casa ou no local de trabalho.”



O comandante do CPC prometeu aumentar as operações nos corredores bancários e intensificar as abordagens a motocicletas nas ruas.