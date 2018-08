BANT promove neste sábado os "Portões Abertos" Evento conta com a exibição de aeronaves da Cruzex e a apresentação da esquadrilha da fumaça.

A Base Aérea de Natal realiza neste sábado (8) o evento "Portões Abertos" para a comunidade. Os portões estarão abertos a partir das 9h. No evento estarão expostas as aeronaves da Operação Cruzeiro do Sul (Cruzex).



Serão espostas as aeronaves Mirage 2000 (França), F-16 (Venezuela), F-5 (Chile), IA-58 e A-37 (Uruguai) e Mirage 2000, F-5, A-1 AMX e A-29 Super Tucano, (Brasil). Além das caças, serão expostas as aeronaves Boeing 707 (Chile), helicópteros Blackhawk, Super Puma e H-50 Esquilo e o R-99 avião que dispõe de radar utilizado na vigilância da Amazônia.



O evento terá também uma praça de conveniência para os visitantes se alimentarem durante o evento. Está programada para 16h a apresentação da Esquadrilha da Fumaça.