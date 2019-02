Bossa Nova, 50 anos

Não é todo dia que se consegue reunir de uma vez só um músico e compositor do primeiro time da Bossa Nova, um jornalista, radialista e musicólogo de renome nacional e um empreendedor produtor cultural potiguar que também é um pesquisador de primeira grandeza de nossa MPB.Falo da mesa literária "O desenho rítmico da Bossa Nova", que reuniu o músico e compositor capixaba Roberto Menescal, o jornalista e musicólogo paulista Zuza Homem de Mello e o produtor cultural potiguar Zé Dias, sob a batuta do mediador, o médico, professor da UFRN e pesquisador de MPB Damião Nobre.Foi uma tarde que ficará marcada para sempre na vida dos que lotaram a Tenda Literária instalada na Praça Augusto Severo, no bairro da Ribeira, na programação de encerramento do 3º Encontro Natalense de Escritores (ENE), promovido pela Prefeitura Municipal do Natal, no último fim de semana.Zuza, Menescal e Zé Dias, instigados por Damião Nobre, deram uma verdadeira aula sobre a história dos 50 anos da Bossa Nova.Zuza Homem de Mello fez questão de registrar o seu reconhecimento e agradecimento ao saudoso pesquisador e estudioso natalense da MPB Grácio Barbalho, pelo apoio que lhe deu na década de 70, quando aqui esteve coletando dados para a Enciclopédia da Música Popular Brasileira.Falando sobre a Bossa Nova, Zuza afirmou: "O acontecimento mais marcante de 2008 é a comemoração dos 50 anos da Bossa Nova. Ela representa uma abertura na história da música popular brasileira, pois tornou o Brasil conhecido no país e no exterior". O musicólogo e produtor musical paulista disse que na década de 50 o nome brasileiro mais conhecido no país e no exterior na época era o de Carmem Miranda quando se falava em música popular brasileira."A Bossa Nova identifica-se com qualquer pessoa ou local e tornou-se um emblema do som brasileiro, pois é um gênero musical brasileiro por excelência. Une o samba, o cantar e o tocar. Quando, em 1958, João Gilberto tocou pela primeira vez o novo gênero, com sua batida característica no violão, aqueles rapazes sentiram que era aquilo que tinha a ver com a cabeça deles", disse Zuza, em referência ao estilo de música que a turma da Bossa Nova estava buscando naquela época.Roberto Menescal, no seu jeito simples e objetivo de falar, disse: "No início, a gente tinha o mar como clube, tocava violão e namorava. Esta era a nossa vida de rapazes lá no Rio na década de 50".Sobre música, ele contou que gostava de jazz e relembrou o fato de que foi Edinho (do Trio Irakitan) que deu as primeiras dicas ao João Gilberto sobre as batidas de violão que se tornaram famosas depois. "A batida da Bossa Nova veio do som do tamborim de Escola de Samba: tac... tac...tac", explicou Menescal para depois acrescentar: "A Bossa Nova é um mistura de samba, bolero e jazz."Explicando porque eles estavam procurando um novo estilo musical, o compositor e parceiro de Ronaldo Bôscoli disse que "a música da época - bolero e samba-canção - não entusiasmava o pessoal (entre 18 e 19 anos de idade) e se buscava uma nova música que tinha a ver mais com a gente". Quanto a imaginar que a Bossa Nova permaneceria até os dias de hoje, Menescal afirmou: "Não se tinha noção de que a Bossa Nova duraria tanto. Hoje estou trabalhando mais do que antes. O Japão já é a nossa segunda pátria e a China está se abrindo para nós."Ficou com o natalense Zé Dias o momento de emoção da mesa literária do ENE. Ele começou a citar nominalmente todos os músicos, cantores e compositores potiguares que marcaram sua vida na história da MPB, começando por Dosinho, na década de 40. Quando citou Chico Antônio, ao qual o escritor Mário de Andrade se referiu na década de 1920 que "valia por cinco Carusos!", Zé Dias não se conteve e a emoção o impediu de falar, fato que mereceu palmas da platéia e dos convidados.Depois de citar os nomes de K-Ximbinho, Ademilde Fonseca, Trio Irakitan, Glorinha de Oliveira, Hianto de Almeida, Núbia Lafayete, Leno, Terezinha de Jesus, Rosa de Pedra, Valéria de Oliveira, Khrystal e Roberta Sá, ele resumiu os três momentos mais importantes da MPB e que lá estavam nordestinos: 1946 - Luiz Gonzaga; 1958 - João Gilberto e 1967 - Caetano Veloso.Zé Dias disse ainda: "João Gilberto mostrou que o samba é universal (olhem a batida do seu violão...) e que a Bossa Nova deve muito a Nara Leão, pois foi em sua casa que tudo começou. Depois ela se libertou, quando buscou os sambistas do morro!"Depois da Mesa Literária sobre a Bossa Nova, foi a vez da aula-show sobre "Vinicius: palavra e música", apresentada pelos talentos musicais, literários e acadêmicos de José Miguel Wisnik - compositor, cantor, pianista e professor universitário; de Arthur Nestrovski - compositor, violonista, crítico musical e escritor; e de Paula Morelenbaum - cantora e ex-integrante da banda de Tom Jobim.Foi uma seleção de canções de Vinicius de Moraes e de seus parceiros, entremeadas de leituras de alguns de seus poemas e conversas sobre vários assuntos, no contexto da cultura brasileira de hoje.