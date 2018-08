Micarla de Sousa destaca quatro prioridades nas emendas do Orçamento Saúde, Turismo, Infra-Estrutura e Esporte são considerados pontos principais. Prefeita eleita diz que ainda não sabe o que a governadora vai levar como propostas ao Orçamento 2009.

Momentos antes da reunião entre a governadora Wilma de Faria e Micarla de Sousa, que ocorre na Secretaria de Planejamento (Seplan), a prefeita eleita destacou a Saúde, o Turismo, a Infra-Estrutura e o Esporte como os principais áreas que terão emendas apresentadas à bancada federal em Brasília, nesta terça-feira (11).



A prefeita eleita fez uma breve explanação de cada área. No Turismo, ela lembrou que "é a principal fonte de renda de Natal e hoje sofre com a falta de turistas". Micarla de Sousa disse que esteve em São Paulo reunida com representantes das maiores empresas de turismo do Brasil. "Dessa forma, pude saber como melhorar o turismo na cidade", afirmou.



Micarla de Sousa ressaltou quer "o turismo significa emprego, mais tributos e mais recursos para que a cidade possa realmente crescer". Como proposta, ela citou a criação de corredores turísticos em Natal.



No tocante à Saúde, a prefeita eleita afirmou que a idéia é montar "uma frente ampla para combater o mosquito da dengue". "Queremos impedir que o mosquito faça o mesmo estrago que ano passado", avisou. Micarla de Sousa reforçou o projeto das unidades de pronto-atendimento 24 horas.



Já na Infra-Estrutura, o objetivo é "dar continuidade às obras estruturantes como o pró-transporte na Avenida das Fronteiras (na zona Norte) e o saneamento". "Também vamos trabalhar na melhoria da drenagem", acrescentou.



Quanto ao Esporte, Micarla de Sousa tem em mente um projeto ousado para Natal. "A construção da vila olímpica de Natal onde haverá a inclusão social por meio do esporte para os jovens, principalmente aqueles matriculados nas escolas municipais", declarou. "Além disso, vamos dar todo incentivo aos paraatletas", completou a prefeita eleita de Natal.



