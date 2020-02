Carnaval Papangu comemora aniversário da revista

A Revista Papangu comemora seu quinto aniversário com show de Khrystal e banda no Carnaval Papangu, neste sábado (14). A prévia será realizada na Praça da Convivência, em Mossoró, a partir das 20h, e será aberta ao público.Como a sede da publicação é em Mossoró, mas os membros da equipe estão espalhados em diversas cidades do Rio Grande do Norte, o evento será também uma confraternização."A festa vai reunir todos os papangunistas (jornalistas e colaboradores) pela primeira vez. Quase ninguém mora em Mossoró", disse o repórter Alexandro Gurgel.A revista mensal oferece aos potiguares uma leitura bem humorada de diversos assuntos, dos quais o carro-chefe é política. Ela traz sempre na capa o Troféu Papangu destinado a algum político que cometeu gafes durante o mês. Segundo Gurgel, "a prefeita de Mossoró é campeã em capas, porque vive dizendo besteira".

"Tem políticos que gostam do prêmio. Alguns até reclamam quando demoram a aparecer. Outros detestam", disse.

Além de impressa, a Papangu tem site ( www.papangu.com.br ) e o blog Papangu na Rede , hospedado no