Força Aérea Brasileira divulga nomes das vítimas do acidente com helicóptero no Ceará

Os nomes dos militares mortos e feridos no acidente com o helicóptero H1H ocorrido no final da tarde de sexta-feira (14) foram divulgados pela Força Aérea Brasileira (FAB) em sua página oficial na internet neste sábado (15) à tarde. Segundo informações da nota, dos seis tripulantes da aeronave três morreram, dois estão em tratamento e um já recebeu alta hospitalar.Os militares que faleceram no acidente foram o primeiro-tenente aviador Leonardo Lourenço Barbosa, o segundo-tenente aviador Ulysses Nogueira Rego e o suboficial Lamberto Morais Ferreira. Os corpos dos três devem ser liberados ainda neste sábado pelo Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep), em Fortaleza.Estão em tratamento médico o major aviador André Luiz Barboza Topini e o primeiro-sargento Ernesto Francisco Berretta Junior. Segundo informações do Instituto doutor José Frota, na capital cearense, o quadro clínico do major é estável. Ele está com 16 % de queimaduras em 2º e 3º graus no corpo além de uma fratura de uma costela. Na segunda-feira (17), ele será transferido para o hospital da Força Aérea do Galeão (HFAG), no Rio de Janeiro.Já o primeiro-sargento tem um quadro mais complicado com 50% de queimaduras em 2º e 3º graus no corpo e foi submetido a uma cirurgia de emergência para redução de luxação do quadril, decorrente de uma fratura de bacia. Ele encontra-se respirando com a ajuda de aparelhos e permanecerá na unidade de tratamento intensivo (UTI).O outro sobrevivente do acidente aéreo é o terceiro-sargento Fábio Marinho Freire, que já teve alta hospitalar. As investigações para apurar as causas da tragédia ocorrida em Icapuí, no Ceará, já começaram no mesmo dia do fato e o prazo para que seja apresentado algum laudo é de dois meses. A aeronave, lotada na Base Aérea de Belém (PA), decolou de Natal onde participou da Operação Cruzeiro do Sul (Cruzex)

*Com informações da Força Aérea Brasileira