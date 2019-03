FestNatal anunciará ganhadores hoje Cerimônia premiará filmes exibidos nas quatro mostras que compuseram o festival.

Os ganhadores da Mostra Competitiva dos filmes de longa metragem de ficção no 18 º Festival de Cinema de Natal – FestNatal serão anunciados hoje (15) no Palace Recepções, às 20h. O festival exibiu durante toda a semana no Moviecom (Praia Shopping) longas brasileiros em três seções diárias. Os prêmios referentes às demais mostras do FestNatal também serão entregues na cerimônia: Festival do Vídeo Potiguar, Mostra Curta Nordestino e Vidas na Tela.



Bezerra de Menzes (Glauber Filho e Joe Pimentel), Meu Nome é Dindi(Bruno Safadi), Onde Andará Dulce Veiga? (Guilherme de Almeida Prado), Remissão (Silvio Coutinho), Cine Tapuia (Rosemberg Cariry), Noel - O Poeta da Vila (Ricardo Van Steen), Os Desafinados (Walter Lima Jr.) são os longas-metragens concorrentes da Mostra Competitiva.



O melhor filme, escolhido pelo Júri Oficial, receberá o Troféu BNB de Cinema e prêmio no valor de R$ 10 mil do Banco do Nordeste.



O Troféu Estrela do Mar e diploma de premiação serão dados aos selecionados nas categorias de melhor filme, diretor, ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, roteiro original, roteiro adaptado, fotografia, trilha musical, montagem, direção de arte, figurino e produção; além das premiações de revelação masculina e feminina e de ator e atriz infanto-juvenil.



A mesa julgadora é composta por Iaperi Araújo, Arnóbio Fernandes, Carlos Tourinho, Newton Ramalho, Públio José, Rejane Cardoso e Alex de Souza, editor do Nominuto.com.



Durante as exibições, estiveram presentes no cinema alguns dos diretores e atores dos vídeos. Entre eles, Silvio Coutinho, diretor de "Remissão", que permanece em Natal para a cerimônia de encerramento.



Festival de Vídeo Potiguar



Os vencedores do 8° Festival do Vídeo Potiguar foram “Elizeu Ventania, Rei das Canções” (Melhor Documentário), dirigido por Leilane Andrade, e “Mais Que Um Filme Legendado” (Melhor Ficção), de João Rodrigo Costa.



O Júri Oficial conferiu Menções Honrosas aos vídeos: “Surpresa e Tudo Pode Acontecer” (Daniel Rizzi), “Memórias em Canto” (Alexandre Santos, George Diniz, Ianne Souza), “Elizeu Ventania, Rei das Canções”, de Leilane Andrade.



Mostra Curta Nordestino



Foi concedido o Prêmio de melhor filme da IV Mostra do Curta Nordestino a “O Menino e a Bagaceira” (João Pessoa – PB), dirigido por Lúcio Vilar.



Vidas na Tela



"Engenho de Zé Lins", do cineasta Vlademir Carvalho, biografa o escritor José Lins do Rêgo e foi escolhido o melhor documentário pelo júri oficial na mostra Vidas na Tela. Para o júri popular, o melhor foi "Waldick, sempre no meu coração", dirigido por PAtrícia Pillar.



A comissão organizadora criou uma nova categoria entre os premiados que poderão ou não ser atribuídos pelo Júri Oficial: os de melhor diretor estreante (em longa-metragem), ator e atriz – ambos também estreando em longa metragem.



Na ocasião, também será concedido o Prêmio Tributo ao cineasta Miguel Borges (expoente do Cinema Novo) por sua contribuição ao cinema brasileiro, além de homenagens aos potiguares Anchieta Fernandes e Tarcísio Gurgel.