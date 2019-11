Judiciário retoma hoje os trabalhos Supremo Tribunal Federal realiza hoje cerimônia de abertura do Ano Judiciário de 2009.

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza hoje (2), às 9h (de Brasília), cerimônia de abertura do Ano Judiciário de 2009. O evento, comandado pelo presidente da Corte, Gilmar Mendes, marca o início dos trabalhos da Justiça em todo o país.



O ministro da Justiça, Tarso Genro, participa da solenidade representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também participa o secretário de Reforma do Judiciário, Rogerio Favreto.



Às 13h, será realizada sessão extraordinária de julgamentos. De acordo com pauta do STF, um dos destaques é a Proposta de Súmula Vinculante (PSV 1), ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que trata do acesso de advogados a inquéritos policiais sigilosos.