PRF prende estelionatário em Canguaretama

Policiais Rodoviários Federais prenderam por volta das 20h desta segunda-feira (17), no Km 164 da BR 101, em Canguaretama, o estelionatário Paraguassu Fernandes de Lima, 30 anos.No interior do carro em que ele estava, foram encontrados talões de cheques com as folhas assinadas e demais campos em branco, cartões de crédito e débito, comprovantes de residência, xérox de identidade e CPF, contracheques e diversos extratos bancários, todos em nome dos irmãos agricultores Djalma Luciano da Silva Júnior e Otacílio Luciano da Silva Neto.Diante de todos estes documentos, foi feita uma diligência até a residência das vítimas que se surpreenderam, pois não imaginavam que possuíam contas correntes em instituições financeiras e que apenas teriam “emprestado” seus documentos para Paraguassu meses antes.Paraguassu abriu contas e obteve empréstimos em nome dos laranjas, mediante procuração fraudada, no Banco do Brasil, Banco Real, Itaú, Bradesco e American Express. Com Paraguassu, que é motorista da Prefeitura de Montanhas e irmão da prefeita, foi encontrado, ainda, contracheque fraudulento da referida prefeitura em nome de Otacílio, que provavelmente foi utilizado como comprovante de renda para abrir as contas bancárias.Após a constatação dos fatos, Paraguassu foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Canguaretama onde foi autuado em flagrante.Detenção de pessoasEm Acari, no Km 13 da BR 427, às 21h20, foi preso João Batista Galvão, 33 anos, condutor da motocicleta Honda CG 125, Placa MZC-0885/RN, por porte ilegal de arma.Ainda em Acari, no Km 13 da BR 427, às 4h35, foi preso Vandir Gonçalves da Silva, 24 anos, por conduzir veículo sob efeito de álcool (artigo 306 do CB).Em Angicos, no Km 135 da BR 304, às 16h30, foi detido e submetido a Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), Raimundo Lopes Bezerra, 20 anos, por crime ambiental.

