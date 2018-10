Incêndio deixa dezenas de desabrigados em favela de São Paulo Moradores disseram aos bombeiros que uma criança está desaparecida.

São Paulo - Cerca de cem casas foram destruídas na madrugada de hoje (21), por um incêndio que atingiu uma favela no bairro de Campo, na zona sul da cidade de São Paulo.



Duas pessoas com crise nervosa foram socorridas. Entre elas uma grávida de sete meses que foi levada ao Hospital São Paulo.



Moradores disseram aos bombeiros que uma criança está desaparecida. O fogo começou por volta das 4h e foi só foi controlado duas horas depois. Foram enviados ao local 32 viaturas do Corpo de Bombeiros e 67 homens da corporação.



Ainda segundo relatos dos moradores, o incêndio pode ter sido provocado por uma vela acesa em uma das casas ou por uma fagulha espalhada, acidentalmente, depois que uma usuária de droga teria acendido um cachimbo para fumar crack.



