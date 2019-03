Micarla ainda não definiu quem assumirá pastas importantes

Durante o anúncio do novo secretariado da prefeita eleita Micarla de Sousa, pastas importantes, como Saúde, Educação, Trânsito e Obras ficaram de fora da lista. Com apenas oito nomes revelados nesta segunda-feira (15), durante uma coletiva a imprensa, a pevista ao lado do vice-prefeito Paulinho Freire (PP) preferiu manter segredo sobre estes novos administradores.



Mas, em algumas destas secretarias, já existem nomes quase certos, como o de Kelps Lima para a Secretaria de Transporte e Trânsito Urbano, e, Kalazans Bezerra, que também participou da equipe de transição de Micarla, e é um dos mais cotados para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



Outros nomes que estão na possível lista da pevista são para as Secretarias Municipais de Saúde, com o nome do médico Levi Jales, onde a prefeita eleita cumpriria uma promessa ao Sindicato Municipal dos Médicos que solicitou alguém da área para assumir a pasta, e Obras e Viação, com Enilce Barbalho.



Quando o assunto é educação, dois nomes estão como “preferidos” Olegários Passos que participou da equipe da pevista no levantamento de dados, e o ex-reitor da Universidade Potiguar, Manoel Pereira, que seria mais uma indicação do senador José Agripino.



Para a presidência da Urbana, o nome mais comentado é de João Bastos. Na ativa, quem assumiria seria Leila Cunha e na Ouvidoria Municipal, o cargo fica para Idaísa Fernandes.



Micarla de Sousa prometeu até o dia 25 de dezembro revelar os nomes que completarão sua equipe a frente da administração a capital potiguar.