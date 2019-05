Rodoviária registra movimentação superior à data do Natal

Ana Paula Oliveira

Segundo o gerente geral da Rodoviária, Rodrigo Fernandes, o movimento hoje, véspera de Ano Novo, está sendo maior que o registrado no dia 24, véspera de Natal. “Esperamos que cerca de 4.800 pessoas passem hoje pelo Terminal. Somente no desembarque, a estimativa é de 3 mil pessoas”, afirma.Ainda segundo ele, os destinos mais procurados são os estados vizinhos e o interior do Estado. “Os destinos de Mossoró, Caicó e Currais Novos estão sendo mais procurados. As praias do litoral também”, diz ele.Sobre carros extras, Fernandes comentou que a expectativa é de que as empresas de ônibus aumentem em 20% a frota. “O que nos informaram é que colocaram à disposição ônibus extra de acordo com a demanda”.O representante comercial César Augusto de Souza, que passou uma semana em Natal visitando familiares, estava na rodoviária aguardando para embarcar para a sua cidade de origem, Currais Novos. “Vou passar o réveillon em casa com a minha esposa”, comentou.Para a acompanhante de idoso Iraci Davi da Silva, a espera nos bancos da rodoviária estava valendo à pena. “Estou aguardando minha filha e meus dois netos que vêm de Mossoró para passar o Ano Novo comigo”, disse, acrescentando que há cinco anos não vê a filha.Normalmente, de acordo com o gerente geral da Rodoviária, diariamente no setor de embarque e desembarque, respectivamente, passam pelo Terminal 2 mil e 1.500 pessoas.