Zagallo:"Muricy é o melhor do país" Recuperado do problema de saúde, ex-treinador teme que Botafogo também seja rebaixado

Aos 78 anos, o único cidadão no mundo campeão de quatro Copas do Mundo, assustou a todos com um problema no intestino, em maio de 2005, quando foi submetido a uma cirurgia. Recuperado e esbanjando disposição e bom-humor, o ex-treinador afirmou que pretende estar ligado ao futebol, mas sem se descuidar da sua saúde.



O Velho Lobo, como é chamado carinhosamente, disse que Muricy Ramalho é o principal técnico na atualidade no Brasil. Para Zagallo, a infra-estrutura do clube e o poder econômico pesam, mas a habilidade do comandante tricolor é indiscutível.



“Os três títulos a frente do São Paulo o tornam sem sombra de dúvidas o melhor técnico do Brasil. Claro que o São Paulo dá subsídios para ele trabalhar, entretanto é preciso reconhecer a importância dele para o futebol brasileiro,”analisou.



O ex-ponta esquerda que para muitos fez parte da melhor Seleção de todos os tempos, em 1958, cujo time era formado por ninguém menos que Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos e Beline, está preocupado com o futebol carioca. Que ele, aliás, conhece muito bem. Zagallo foi técnico dos quatro grandes do Rio. Primeiro por causa da dificuldade de investimento por parte de clubes e patrocinadores. Zagallo, citou por exemplo, as recentes contratações feitas dos jogadores do Fluminense, pelo São Paulo.



“Os times do Rio parecem estar muito desprotegidos. Sabemos que o mercado paulista é mais forte e isso nos preocupa. O São Paulo veio e levou três jogadores do Fluminense, e pode levar o quarto nos próximos dias,” comentou o vitorioso ex-atleta.



E não é apenas isso que anda tirando o sono de Zagallo, o ex-jogador do Glorioso foi bi campeão carioca em 1961 e 1962. Como técnico também conquistou duas vezes consecutivas em 67 e 68 o estadual do Rio. Comparado a uma formiguinha, por causa de sua mobilidade em campo, nos tempos de jogador, Zagallo teme que o pior possa acontecer com o Time da Estrela Solitária em 2009.



“Estou muito temeroso com o Botafogo. Vários jogadores importantes foram negociados como, o Renato Silva, Lúcio Flavio e o Jorge Henrique. Se os dirigentes alvinegros não começarem a contratar rápido podem acabar rebaixados que nem o Vasco,” disse.



Com o habitual bom humor, Zagallo disse que não se importava em ser xingado nos tempos de técnico. Mas especificamente um coro vindo da torcida, o deixava, digamos, irritado. O Velho Lobo fez questão de frisar que o futebol é movido pela paixão e o torcedor não tem obrigação de entender as mudanças feitas pelo treinador. “No momento do jogo, o torcedor é emoção pura. Mas eu não gostava de ser chamado de burro. O burro é um animal inteligente,” brincou.





