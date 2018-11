Wilma de Faria recebe homenagem do governo de Minas Gerais

Vlademir Alexandre Só nesse ano, é a segunda vez que Wilma de Faria é homenageada em Minas Gerais.

Esta é a segunda condecoração que Wilma de Faria recebe naquele Estado. Em abril deste ano, ela foi condecorada com a Grande Medalha da Inconfidência, a mais alta comenda concedida pelo governo de Minas Gerais. A homenagem partiu do próprio governador, Aécio Neves, por meio de decreto.Criada em 1982, a Medalha do Mérito Legislativo distingue pessoas físicas e jurídicas que, por seus serviços ou mérito excepcional, tenham se tornado merecedoras do reconhecimento por parte da Assembléia de Minas. Além da medalha, os agraciados recebem diplomas.Devem ser agraciados com a Medalha do Mérito Legislativo, além de Wilma de Faria, os governadores Sérgio Cabral (RJ) Eduardo Campos (PE) Yeda Crusius (RS) José Roberto Arruda (DF) os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Fernando Gonçalves, das Cidades, Márcio Fortes, e da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima.A solenidade está marcada para as 20h, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

* Fonte: Governo do RN