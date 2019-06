Cadastramento de aprovados no Vestibular começa dia 20 Candidatos aprovados devem levar documentação completa.

O cadastramento dos aprovados no Vestibular 2009 da UFRN será realizado de 20 a 23 de janeiro, de acordo com edital publicado pela Pró-Reitoria de Graduação.



Para se cadastrar o candidato aprovado terá que entregar de uma só vez a seguinte documentação: diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, histórico escolar do ensino médio, carteira de identidade, CPF e prova de quitação do serviço militar para os candidatos do sexo masculino (uma cópia autenticada de cada) e a certidão de quitação eleitoral.



Em Natal o cadastramento será feito no Campus, no Setor de Aulas Teóricas IV, Bloco A, nos seguintes dias e horários:



- Cursos de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Física, Matemática, Química e Química do Petróleo: 20 de janeiro, das 8h às 11h30;



- Cursos de Ciências Atuariais, Ciências da Computação, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Têxtil, Estatística, Geofísica e Geologia: 20 de janeiro, das 13h30 às 17h;



- Cursos de Artes Visuais, Ciências Sociais, Pedagogia, Geografia, Gestão de Políticas Públicas, História, Filosofia, Música e Teatro: dia 21 de janeiro, das 8h às 11h30;



- Cursos de Comunicação Social, Direito, Dança, Design, Letras, Música, Psicologia e Serviço Social, dia 21 de janeiro, das 13h30 às 17h;



- Cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Turismo, Aquicultura, Ciências Biológicas e Zootecnia: dia 22 de janeiro, das 8h às 11h30;



- Cursos de Biomedicina, Ecologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, Medicina, Nutrição e Odontologia, dia 22 de janeiro, das 13h30 às 17h.



Os retardatários dos cursos de Natal terão apenas 23 de janeiro para se cadastrar no mesmo local e horário, das 8h às 17h.



Para os aprovados nos Cursos do Ceres Caicó, o cadastramento será feito no Ceres de acordo com a seguinte divisão:



- Matemática e Pedagogia, dia 20 de janeiro, das 14h às 17h;

- Geografia, dia 20 de janeiro, das 14h às 17h;

- História e Ciências Contábeis, dia 21 de Janeiro, das 8h às 11h;

- Direito e Sistemas de Informação, dia 21 de janeiro, das 14h às 17h.



Os retardatários podem fazer o recadastramento no dia 22.



Para os aprovados no Ceres de Currais Novos o cadastramento será feito no Ceres no dia 20 de janeiro, pela manhã para os aprovados em História e, à tarde, aprovados em Administração e Turismo.



Os retardatários terão o dia 21, pela manhã e à tarde, para cadastramento.