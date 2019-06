Municípios do norte fluminense contabilizam 46 mil atingidos pela chuva Segundo o mais recente balanço da Defesa Civil da região, 6.806 pessoas estão desabrigadas e outras 39.328 continuam desalojadas.

A estiagem dos últimos dias na região norte fluminense ainda não foi suficiente para garantir a volta para casa de milhares de pessoas atingidas pelas enchentes das últimas semanas. Segundo o mais recente balanço da Defesa Civil da região, 6.806 pessoas estão desabrigadas e outras 39.328 continuam desalojadas.



O coordenador da Defesa Civil nas regiões norte e noroeste do estado, coronel Moacir Pires, afirmou ontem (10) que a tendência é de redução no número de pessoas afetadas. No entanto, ele ressaltou que isso vai depender de como ficará o tempo nos próximos dias.



“A situação tende a voltar à normalidade, considerando que os rios estão baixando em uma proporção muito boa e que a previsão de chuva para nossa região nos próximos quatro dias é zero ou abaixo de oito milímetros”, disse.



O município que continua em piores condições, de acordo com ele, é Cardoso Moreira. Nos últimos 20 dias, as regiões norte e noroeste fluminense, próximas às divisas com Minas Gerais e Espírito Santo, sofreram quatro inundações consecutivas, arrasando casas, ruas e a infra-estrutura em 14 cidades.



Apesar da melhora nas condições do tempo, os quartéis dos Bombeiros em todo o estado continuam recebendo doações para as vítimas, principalmente alimentos não-perecíveis.



Enquanto o norte do estado se recupera, a região sul continua a sofrer com as enchentes. Hoje uma tromba d´água atingiu a cidade de Paraty, que ficou completamente alagada durante a madrugada, com a subida repentina do Rio Perequê-Açu.



Em alguns bairros, a enchente chegou a 1,5 metro, tomando centenas de residências entre as 3h e as 5h. Os moradores tiverem dificuldade para salvar móveis, documentos e objetos pessoais.



Segundo o major Carlos Rocha, do Corpo de Bombeiros de Paraty, foram feitos 67 salvamentos. O número total de atingidos pela tromba d´água não foi divulgado.