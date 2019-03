Homem é preso por tentativa de homicídio no Bom Pastor José Francisco da Silva é acusado de atirar contra um garçom, na sexta-feira (12).

O catador de material reciclável José Francisco da Silva, de 40 anos, mais conhecido por “Quinho”, foi preso em flagrante na tarde da última sexta-feira (12), no bairro do Bom Pastor acusado de atirar contra um garçom de 21 anos de idade. Com o acusado foi apreendido um revólver calibre 38.



A prisão aconteceu por volta das 17h de sexta-feira (12) quando policiais que faziam o isolamento de um corpo, vítima de homicídio, na Avenida Sampaio Correia, no Bom Pastor, ouviram um disparo de arma de fogo vindo da Avenida Bom Pastor e o tumulto de populares correndo.



Os policiais se dirigiram ao local e foram informados pela vítima que “Quinho” havia efetuado um disparo contra ele, mas que por haver se abaixado os disparos não o atingiram e em seguida o acusado havia adentrado em sua residência.



Os agentes foram até a residência do acusado onde encontraram o revólver apreendido e, ao ser interrogado, “Quinho” confessou o crime. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e se encontra recolhido na Delegacia de Plantão da Zona Sul à disposição da justiça. Ele já tem passagem pela polícia por desordem e responde a um processo por homicídio.



Em depoimento, Quinho disse que efetuou o disparo porque a vítima já havia atirado contra ele há seis meses atrás e um dos disparos acabou atingindo-o na perna esquerda. Já a vítima relatou que Quinho havia agredido fisicamente a sua mãe no último dia 6 e ameaçado-a com uma arma.



Fonte: Degepol