Índice de vôos atrasados chega a 25,4% Dos 1.191 vôos previstos nos aeroportos de todo o país, 303 tiveram atraso e 66 foram cancelados. Os cancelados representam 5,5% do total de vôos.

Brasília - Os atrasos de mais de 30 minutos atingem 25,4% dos vôos neste sábado (27), de acordo com boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) atualizado às 16h. Dos 1.191 vôos previstos nos aeroportos de todo o país, 303 tiveram atraso e 66 foram cancelados. Os cancelados representam 5,5% do total de vôos.



A Gol é a empresa aérea com mais atrasos - 44,6%. Dos 377 vôos previstos, 168 decolaram após o horário marcado. Em seguida está a Varig, de propriedade da Gol, com 37,2% dos vôos atrasados, Webjet, com 24,4%, Ocean Air, com 13,7% e TAM, com 13,3%. A Azul, a mais nova empresa aérea em operação no país, tinha apenas três vôos previstos - entre a meia-noite e as 16h de hoje, todos eles saíram sem atingir 30 minutos de atraso.



Ontem (26), a Gol foi advertida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para que tome medidas que evitem os atrasos. Caso o problema persista, a Gol poderá ser multada pela Anac.