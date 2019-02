Inscrições do Programa Petrobras de Cultura são prorrogadas

O prazo de inscrições do Programa Petrobras de Cultura 2008/2009 para Produção e Difusão aberto em 15 de outubro foi prorrogado. Todos os regulamentos também foram revisados. As datas-limites para inscrição variam de acordo com área e vão de 2 de fevereiro a 12 de março de 2009.Os resultados dos projetos contemplados nas Áreas de Seleção Pública de "Festivais de música", "Festivais de cinema", "Difusão de filmes de longa-metragem em salas de cinema" e "Festivais e eventos de artes eletrônicas e cultura digital" será divulgada no dia 20 de maio de 2009. Para as demais áreas, o resultado será divulgado no dia 1º de outubro de 2009.O Programa Petrobras Cultural surgiu em 2003 contemplando os mais diversos segmentos culturais. O PPC lança anualmente seleção pública de projetos em três linhas: Produção e Difusão (em outubro), Preservação e Memória (em maio), Formação e Educação para as artes (em maio).As inscrições do PPC 2008/2009 podem ser feitas pelo site da Petrobras , onde também podem ser conferidos os regulamentos gerais e específicos.2 de fevereiro de 2009 para Festivais de música, Festivais de cinema, Difusão de filmes de longa-metragem em salas de cinema e Festivais e eventos de artes eletrônicas e cultura digital9 de março de 2009 para as demais áreas do Setor Música (*);10 de março de 2009 para as demais áreas do Setor Audiovisual (*);11 de março de 2009 para as demais áreas do Setor Artes Cênicas; e12 de março de 2009, para as demais áreas do Setor Literatura e o Setor Cultura Digital (*).* Com informações da Petrobras.