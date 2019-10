José Agripino: "Ajo com discrição para não prejudicar Garibaldi"

Arquivo José Agripino: "O meu apoio, com certeza absoluta, Garibaldi terá"

Presidente do partido Democratas no Rio Grande do Norte e líder da sigla no Senado, José Agripino é hoje uma das referências da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma condição que, além de levá-lo a não ser visto com muita simpatia pelos atuais inquilinos do Palácio do Planalto, pode ter outros efeitos políticos, como ele revela nesta entrevista.

Isto porque, no âmbito do Rio Grande do Norte, Agripino é aliado do senador Garibaldi Filho (PMDB), que, por sua vez, já lançou o nome para disputar a presidência do Senado, diante da iminente renúncia do atual detentor do cargo, Renan Calheiros (PMDB/AL). Nesse contexto, o senador do DEM afirma que tem evitado articular o apoio do seu partido às pretensões de Garibaldi, para não prejudicar um eventual respaldo do núcleo político de Lula ao peemedebista.

Só iniciará essa costura política com outros oposicionistas ao governo federal, anuncia, quando Garibaldi consolidar sua candidatura dentro do próprio PMDB. "Eu e Garibaldi já conversamos sobre isso", revela o líder dos democratas, ao

, afirmando que o aliado compreende sua posição. Independente do apoio institucional e partidário, José Agripino, porém, assegura o seu voto pessoal a Garibaldi "com certeza absoluta".

A eleição no Senado não é o único assunto tratado por José Agripino nesta entrevista. Ele também fala sobre os planos do DEM para a eleição de 2008 a prefeito de Natal, sobre as possibilidades de uma recomposição política com o PSB da governadora Wilma de Faria, sobre seu papel na oposição a Lula e sobre seu atual momento político.

Nominuto — Quais são, efetivamente, os planos do DEM para a eleição em Natal no ano que vem?

José Agripino — Primeiro de tudo, o Democratas pode ter candidatura própria. Já tivemos com Sonali (

Rosado, ex-vereadora

), com (

o ex-deputado federal

) Ney Lopes e nada impede que possamos voltar a ter. Mas essa é uma avaliação que será feita com o diretório municipal e que passa também pelos candidatos a vereador, sobre a conveniência maior para o partido em ter candidatura própria, com as suas vantagens, ou fazer uma aliança que robusteça a possibilidade real de ganhar. Esse é um assunto a ser decidido no próximo ano.

NM — Em termos de nomes, quais as opções?

JA — Não vamos declinar nomes agora, não é a hora. Vamos ficar nas teses, que são o partido ter candidatura própria, como já teve, ou fazer alianças com quem tem afinidades. O partido vem conversando com o PR de João Maia (

deputado federal

), o PV de Micarla (

de Sousa, deputada estadual

), o PMDB de Garibaldi, o PDT de Álvaro Dias (

deputado estadual

). São partidos com os quais temos liberdade de diálogo e afinidades que podem produzir uma candidatura. Do Democratas ou de algum desses partidos.

NM — O senhor não citou o PSB entre esses partidos, mas em declaração na convenção estadual do seu partido, semana passada, não descartou completamente uma recomposição política com a legenda, seja em Natal ou em outros municípios. É isso mesmo?

JA — Se você perguntar se há algum impeditivo irremovível a entendimentos do PSB, para o PSB apoiar uma candidatura nossa ou nós apoiarmos uma candidatura do PSB, não há. Mas é a menos provável das alternativas, porque não vimos exercitando nenhum entendimento político com o PSB há bastante tempo. Isto na capital. No interior, há algumas convergências com o PSB, entre democratas e pessebistas de um mesmo município. A decisão será produto da inclinação do diretório municipal. O diretório me ouvirá, claro, mas tem seus interesses, pode ser na chapa de vereador, em composição de chapa ou em candidatura própria. O diretório de Carnaúba dos Dantas, por exemplo, vai me trazer sua posição, dizendo qual a conveniência que mais lhe agrada. Eu vou aconselhar, vou concordar, posso divergir, mas vou respeitar a tendência do município. É isso que vai acontecer.

NM — É cada vez mais iminente a renúncia do presidente do Senado, Renan Calheiros, ao cargo e, por conseqüência, a candidatura do senador Garibaldi Filho. O senhor e a senadora Rosalba Ciarlini já anunciaram apoio a essa candidatura de Garibaldi. Esse apoio está de pé?

JA — Claro que sim. Eu torço para que Garibaldi consiga viabilizar sua candidatura no PMDB, porque há um entendimento nosso de que, se o PMDB escolher um nome à altura, nós, dos partidos de oposição, após o trauma de Renan, nos inclinaremos para evitar confrontos. Se o nome for de Garibaldi, trabalharei no sentido de que o meu partido apóie o nome de Garibaldi. Agora, o meu apoio, com certeza absoluta, ele terá. E torço para que ele se viabilize, para que eu possa trabalhar o meu partido para apoiá-lo.

NM — Pelo trânsito de que o senhor dispõe hoje, não apenas no DEM, mas em outros setores da oposição e da Casa, como o senhor avalia as chances do senador Garibaldi Filho?

JA — As chances são dentro do PMDB. Nessa seara, não posso ajudar, não tenho informações precisas sobre como andam as chances dele no PMDB. Esse assunto está hermeticamente fechado no PMDB, e aí não tenho tido informações.

NM — Nem em conversas informais?

JA — Nem em conversas informais. Até pelo fato de Renan ainda ser presidente, as lideranças do PMDB têm evitado a abordagem desse assunto de forma espontânea. E na medida em que eu, inclusive, comece a perguntar às lideranças, posso demonstrar uma preferência que possa vir a prejudicar os interesses de Garibaldi. Pode ser que o governo reaja ao candidato que tenha a minha preferência. Se eu começar agora a declarar abertamente o apoio à candidatura dele, Lula não vai gostar e isso pode prejudicar a candidatura dele. Então, tenho agido com muita discrição para evitar dificuldades à candidatura dele. Até sobre isso, conversamos ontem (

quarta-feira passada

), eu e ele. E ele me confirmou que havia comentários nesse sentido, de que haveria reações à candidatura dele pela proximidade que tivemos na eleição do ano passado.

NM — O jornalista Josias de Souza fez no blog dele, nesta semana, a análise de que o Palácio do Planalto teria interesse numa eleição do senador Garibaldi Filho para que ele "faça sombra" à sua liderança no Estado e possa miná-la. O que o senhor tem a dizer sobre essa observação?

JA — Isso seria supor que o Palácio do Planalto estivesse operando uma candidatura que pertence ao PMDB, e o PMDB terá os seus próprios critérios, que não deverão ser os do Palácio do Planalto. Essa avaliação leva em conta que o Palácio do Planalto tutelará essa escolha. Acho que o raciocínio está enviesado, porque eu tenho a convicção de que a escolha será do PMDB e não do Palácio do Planalto.

NM — Qual é, hoje, a disposição do Senado em relação à CPMF: aprovar ou rejeitar a prorrogação do imposto?

JA — Posso dizer que, se a votação fosse hoje (

quinta

) à tarde, a CPMF cairia. Agora, daqui até o dia da votação, muitas coisas poderão acontecer, contra nós ou a nosso favor.

NM — O senhor, inclusive, já declarou que, quanto mais tempo essa discussão se prolongar, mais facilidades o governo terá para aprovar a CPMF. É isso?

JA — O tempo corre a favor do governo, que tem instrumentos de ação nem sempre confessáveis que podem somar a favor dele. Mas os instrumentos não confessáveis que viermos a identificar serão objeto de denúncia e de exposição à opinião pública. Se viermos a perceber que o governo, pelo presidente ou seus prepostos, vier a promover a cooptação de votos com propostas indecorosas e indecentes, denunciaremos no limite do nosso conhecimento.

NM — Como o senhor viu as críticas do presidente Lula à atuação dos democratas na discussão da CPMF?

JA — Arrogante e autoritária. O presidente está se arvorando o direito de defensor da pátria. Quem disse que defender o interesse do povo brasileiro é aprovar a CPMF e não derrubá-la? Na minha opinião, ou melhor, na opinião de dois terços da população brasileira que é sistematicamente consultada e diz que é contra a CPMF, defender os interesses do povo brasileiro é derrubar a CPMF.

NM — Há o temor de que o governo venha a debitar na conta da oposição os cortes de investimento que, conforme é alegado, podem ser provocados por uma rejeição da CPMF?

JA — Quem tem R$ 36 bilhões de excesso de arrecadação, como o governo teve até outubro, e vai ter R$ 43 bilhões até o fim do ano, não tem o direito de falar em corte de investimentos. Esse dinheiro corresponde, no mínimo, a R$ 6 bilhões a R$ 7 bilhões a mais que toda a arrecadação da CPMF neste ano. Se a CPMF tivesse acabado este ano, a União poderia abrir mão (

da arrecadação do imposto

) sem nenhum problema, só pelo que já aconteceu, e ainda ter um superávit de R$ 7 bilhões. Quem tem um quadro desses, não tem o direito de ameaçar ninguém com corte de investimento, nem com interrupção de programa nenhum. Só se quiser, porque dinheiro para fazer vai ter. Estou mostrando números e falando de fatos constatados, ocorridos.

NM — Como o senhor vê os recorrentes comentários de que a senadora Rosalba Ciarlini votará a favor da CPMF?

JA — Acho um desrespeito a ela, que declarou diante de 27 colegas o voto de convicção contra a CPMF. Essa insistência na dúvida do voto de Rosalba é uma injustiça que se faz a ela.

NM — A que o senhor atribui a origem desses comentários?

NM — Que análise o senhor faz do seu atual momento político? NM — Que análise o senhor faz do seu atual momento político?

JA — À maldade de quem quer desgastá-la dentro do partido. Debito aos intrigantes de plantão e a quem deseja criar indisposições de Rosalba dentro do partido, que não vão acontecer.

NM — Que análise o senhor faz do seu atual momento político?

JA — Interpreto a oposição a um governo que é popular, por conta do Bolsa Família, mas que comete muitos erros que, na minha opinião, exigem atenção permanente da oposição pelas incorreções no plano ético e da qualidade da administração, principalmente do gasto público. O papel que me é reservado neste momento é o de liderar um partido que exerce com coerência o papel de oposição no sentido da denúncia, da fiscalização e da correção de rumos. É um fio da navalha permanente, que exige habilidade na argumentação e coerência de atitudes.

NM — Como é fazer oposição a um governo que desfruta de tanta popularidade?

JA — É isso: exercer a oposição sobre um governo que ainda aparece como popular — ainda que essa popularidade seja sustentada pelas camadas beneficiadas pelo Bolsa Família — exige muita habilidade para que você exerça o trabalho de oposição, denunciando e fiscalizando, sem ser mal interpretado por aqueles a quem o governo está agradando, mas precisando, com as denúncias e a fiscalização, fazer as correções de rumo que o futuro do país exige e que estão sob a nossa responsabilidade.

NM — O senhor acha que vive o melhor momento de sua vida pública?

JA — É um momento especial, mas não é o melhor momento de minha vida pública.

NM — Qual a sua opinião sobre esse debate em torno do terceiro mandato consecutivo do presidente Lula?

JA — Em termos democráticos, é a pior das teses que se poderia defender porque ela atinge o coração de um princípio democrático, a alternância de poder. Na medida em que você propõe um terceiro (

mandato

), nada impede que proponha também um quarto, um quinto e um sexto.

NM — O senhor vê chances dessa idéia prosperar?

JA — Não vejo nenhuma e, em nome de democracia, nós a combateremos no limite de nossas forças.