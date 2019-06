ABC fará dois jogos-treino nesta semana

O treinador alvinegro, Heriberto da Cunha, dará inícios aos treinamentos técnicos e táticos com o elenco ABCdista na manhã desta segunda-feira (12). Depois de mais de uma semana de muito treino físico, os jogadores começarão os trabalhos com bola, e o técnico começará a armar e entrosar o time para a estréia no Campeonato Estadual.Aliada a preparação técnico/tática, buscando dar ritmo de jogo ao plantel, o treinador solicitou dois jogos-treino para esta semana, que foram marcados pelo Departamento de Futebol do clube para a quarta-feira (14), às 16h, no Frasqueirão, e o segundo para o sábado (17), também às 16h, no Frasqueirão.Para o primeiro confronto (quarta-feira), que será o primeiro contato dos atletas com a bola em situação de jogo, e visando dar ritmo ao grupo, foi escolhida uma equipe amadora, a Seleção da Cidade da Esperança.Já para o segundo jogo, o Mais Querido terá um teste mais difícil, com uma equipe profissional e de um nível mais elevado. O adversário para esta partida ainda não foi definido, o que deverá ser feito no início da semana.Fonte: www.abcfc.com.br