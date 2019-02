MPE aprova pedido de cassação de registro do prefeito eleito de Angicos Representação eleitoral 175/2008 por compra de votos baseou-se no artigo 41 da Lei 9.504.

O prefeito eleito de Angicos, Jaime Batista, teve o pedido de cassação de registro aprovado pelo Ministério Público Eleitoral na tarde desta terça-feira (9) por compra de votos. A informação foi confirmada ao Nominuto.com pelo advogado Verlano Queiroz, que defendeu o atual prefeito da cidade, Ronaldo Teixeira, candidato à reeleição este ano e que foi derrotado.



De acordo com Verlano Queiroz, que atua com o advogado Erick Pereira, a representação eleitoral 175/2008 por compra de votos foi baseada no artigo 41 da Lei 9.504. “O Ministério Público Eleitoral deu parecer pela cassação do registro e aplicação de multa a ser determinada pelo juiz”, explicou.



O advogado destacou que “esse foi o primeiro pedido de cassação por compra de votos no Rio Grande do Norte”. Existe a possibilidade, inclusive, que o prefeito eleito sequer seja diplomado uma vez que o julgamento deste caso deve acontecer antes da diplomação dos prefeitos eleitos, que está marcada para o dia 19 de dezembro.