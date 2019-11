Kleber diz que veio para ser campeão da Libertadores

Prestes a se apresentar como novo reforço celeste, o atacante Kléber já mandou um recado para a china azul. Através do site do clube, o jogador disse nesta segunda-feira que tem como meta conquistar a Copa Santander Libertadores com a camisa celeste.

Kléber chega como reforço na transação de venda dos direitos econômicos do atacante Guilherme para o Dynamo Kiev, da Ucrânia. Avaliado em 4 milhões de euros, o jogador é aguardado em Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar contrato de cinco anos.



O atacante chega ao Cruzeiro como grande reforço para a Copa Santander Libertadores. Jogador que carrega o apelido de "Gladiador", ele tem o perfil daqueles que não fogem da luta.

Natural de Osasco-SP, no ABC Paulista, Kléber, de 25 anos, começou a careira no São Paulo e profissionalizou-se em 2003. Já no ano seguinte, acertou a transferência para o Dynamo Kiev, onde ficou por quatro temporadas e conquistou cinco títulos. Em 2008, o atacante voltou para o Brasil e defendeu o Palmeiras, sagrando-se campeão Paulista.



Kléber é o nono jogador contratado pelo Cruzeiro em 2009. Ele disputará posição com os também atacantes Thiago Ribeiro, Wanderley e os recém-contratados Wellington Paulista, Soares, Alessandro e Jael.

Além dos quatro jogadores de frente, o Cruzeiro contratou o lateral-direito Jancarlos e os zagueiros Leonardo Silva, Anderson e Gustavo.