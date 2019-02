Festival Gastronômico Saboreando começa hoje em Currais Novos

Divulgação Culinária regional compõe os pratos do festival

Acari, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Caicó, Currais Novos, Lagoa Nova e Cerro Corá apresentarão durante o evento um prato que represente a culinária regional, uma atração cultural e o artesanato local, que ficará em exposição.O conjunto de oficinas gastronômicas “Cozinha Show” abre o festival. Para começar, uma aula sobre como se faz o queijo de manteiga, típico do Seridó, com José Augusto (Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural do Seridó – CERSEL).Ainda na quinta-feira, “A magia do arroz da terra” será ministrada por Samir Heckert, da UnP, e “Bruschetta Nordestina”, pelo francês, especialista em culinária nordestina, François Shimidt.Este ano, o Festival Gastronômico não contará com concurso. Os pratos serão apresentados ao preço máximo de R$ 8.Dentre as iguarias, os seridoenses poderão apreciar a Buchada de Bode de Jardim do Seridó (Restaurante O Seresteiro) e o Feijão Sertanejo de Caicó (Restaurante Sertanejo), vencedores das duas primeiras edições do festival, respectivamente.Na sexta-feira (12), Sucessos do Forró animará o festival e, no sábado (13), a banda Forrozão Deixe de Brincadeira fará homenagem ao mestre do baião, Luiz Gonzaga, que faria aniversário nesse dia.Largo do Tungstênio Hotel - Currais Novos/RNDe 11 a 13 de dezembroA partir das 19h30