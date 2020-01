Naufrágio de pesqueiro gera prejuízo de mais R$ 250 mil

Maiara Felipe Por volta das 4h, o navio Rocky conseguiu chegar ao local do naufrágio.

A embarcação é de uma empresa marroquina, mas está arrendada a Norpesca há três anos O prejuízo está estimado em mais de R$ 250 mil, sem contar com o valor do navio que gira em torno de 800 mil euros.O Albatroz saiu do porto de Natal em 29 de janeiro e pretendia permanecer 25 dias no mar. A idéia era pescar cerca de 30 toneladas de atum, porém o barco afundou após uma semana, com apenas quatro toneladas. O produto foi perdido junto com as iscas e óleos que seriam utilizados na pesca.“Dois inspetores marroquinos fizeram uma averiguação no barco, em dezembro, e não encontraram nenhum problema”, disse o diretor da Norpesca, Gabriel Calzavala (foto).Para ele, o motivo do naufrágio só será confirmado com o inquérito da Capitania, embora exista a suspeita de um problema no eixo.Segundo Gabriel, o mais importante é que todos foram salvos, eram 11 potiguares e dois espanhóis trabalhando na embarcação. O navio começou a afundar às 2h, uma pancada foi escutada e o alarme acionado. O comandante da embarcação verificou a entrada de água no convés e acionou todos os métodos de segurança, como o transponder e o rastreador.O barco mais próximo do Albatroz estava a 60 quilômetros, por isso duas balsas foram chamadas para prestar socorro à tripulação de forma imediata. Por volta das 4h, o navio Rocky conseguiu chegar ao local do naufrágio e trazer os integrantes de volta a Natal.De acordo com as informações do comandante da Capitania dos Portos, Francisco Vasconcelos, hoje (9), durante o dia, a tripulação será submetida a exames médicos.O inquérito ainda será aberto, mas uma colisão com algum objeto submerso está sendo cogitada como a causadora do naufrágio. “As informações que nos foram fornecidas apontam para essa possibilidade”, declarou.Os relatos sobre o caso começarão amanhã (10), na Capitania dos Portos, às 9h.