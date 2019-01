Número de inscritos no Prouni já ultrapassa o dobro das bolsas oferecidas

Brasília - A uma semana do fim das inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni), o número de estudantes inscritos já é duas vezes maior do que o das vagas oferecidas. Até esta sexta-feira (5), 320 mil candidatos já se inscreveram para disputar uma das 156 mil bolsas parciais e integrais dessa edição.Os estudantes interessados devem se inscrever, exclusivamente pela internet, até as 21h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira, dia 12 de dezembro. O pré-requisito básico para participar do ProUni é ter cursado todo o ensino médio em escola pública (ou em colégio particular na condição de bolsista) e ter obtido nota mínima de 45 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2008.Do total das bolsas, 95,6 mil são integrais e 60,7 mil parciais. As bolsas parciais, que custeiam 50% do valor da mensalidade, podem ser pleitadas por estudantes cuja renda per capita familiar é de até três salários mínimos. Já as bolsas integrais são restritas a alunos com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa.Mais informações estão disponíveis na página do ProUni ou pelo telefone 0800 616161.