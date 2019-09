CBF divulga lista de convocados paras amistoso contra a Itália

Visando o jogo amistoso contra a Itália no próximo dia 10 de fevereiro, o técnico Dunga apresentou nesta segunda-feira (26) a lista dos jogadores convocados para a partida. A novidade ficou por conta da convocação apenas de jogadores que atuam em clubes fora do Brasil.O treinador justificou a decisão para não atrapalhar o andamento dos campeonatos estaduais, que em alguns estados começaram na semana passada. As novidades ficam por conta da contratação de Ronaldinho Gaúcho e a convocação de Felipe Melo (Fiorentina), pela primeira vez no grupo canarinho.Abaixo, a lista completa:

Goleiros:

Júlio César (Internazionale)Doni (Roma)



Laterais:

Maicon (Internazionale)Daniel Alves (Barcelona)Marcelo (Real Madrid)Adriano (Sevilla)



Zagueiros:

Lúcio (Bayern de Munique)Juan (Roma)Thiago Silva (Milan)Luisão (Benfica)



Volantes:

Gilberto Silva (Panathinaikos)Josué (Wolfsburg)Anderson (Manchester United)Elano (Manchester City)



Apoiadores:

Kaká (Milan)Ronaldinho Gaúcho (Milan)Felipe Melo (Fiorentina)Júlio Baptista (Roma)



Atacantes:

Luís Fabiano (Sevilla)Adriano (Internazionale)Alexandre Pato (Milan)Robinho (Manchester City)