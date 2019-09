Sarney oficializa candidatura à presidência do Senado Senador do Amapá vai disputar o cargo com o petista Tião Viana (AC).

A partir de agora o senador José Sarney (PMDB-AP) é candidato oficial à presidência do Senado, cargo também pleiteado pelo petista Tião Viana (AC).



Em entrevista à imprensa, Sarney disse que não vai procurar o senador petista para tentar demovê-lo de sua candidatura a fim de que não haja disputa no Senado, como defendia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



“Eu acho [que esse desejo] não era só do presidente Lula como também de todos nós do Senado. Eu me sinto à vontade porque não contribui para isso.”



Sarney acrescentou que nos últimos cinco meses não fez campanha para ser candidato nem pediu votos a outros parlamentares.



Ele negou ainda que tenha procurado criar formas de pressão para forçar Tião Viana a desistir de concorrer à presidência do Senado.